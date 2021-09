Mutterstadt. Aus noch ungeklärter Ursache ist im Industriepark Mutterstadt am Dienstagmittag im Technikraum in einem Firmengebäude ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist zurzeit noch unbekannt, nach ersten Schätzungen dürfte diese jedoch mindestens 100 000 Euro betragen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

