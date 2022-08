Weinheim. Im Weinheimer Stadtteil Rischweiher ist am späten Donnerstagabend ein Feuer in einem Gebäude in der Hohensachsener Straße ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei steht das Gebäude in Vollbrand. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz. Es gibt noch keine Erkenntnisse zum Schadensausmaß oder der Brandursache.

