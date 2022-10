Gebäude brennen im Neckar-Odenwald-Kreis - halbe Million Euro Schaden

Hüffenhardt. Bei einem Großbrand in Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zu Samstag zuerst in einer Scheune ausgebrochen. Das Gebäude brannte aus. In der Folge griffen die Flammen auch auf ein Wohnhaus über, in dem es zu einem Dachstuhlbrand kam. Auch ein weiteres nahe gelegenes Scheunengebäude fing Feuer - der Brand konnte dort aber gelöscht werden, bevor das Gebäude ausbrannte.

Die 50-Jährige und der 66-Jährige, die sich im Haus befanden, konnten es selbstständig verlassen. 20 Bewohnerinnen und Bewohner aus umliegenden Häusern wurden evakuiert und in einer Grundschule untergebracht. Bei der Räumung des Wohnhauses verletzten sich zwei Menschen leicht.