Irritationen gibt es bei Verkehrsteilnehmern und Lesern im Zusammenhang mit der Blitzersäule, die an der A 650 für etwa drei Wochen in Richtung Ludwigshafen Innenstadt aufgebaut war und Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen hat. Wie bereits berichtet, testet die Polizei das Gerät, um Geschwindigkeitskontrollen künftig auch verstärkt an Gefahrenstellen wie etwa Baustellen vornehmen zu können,

...