  Gastwirt aus Neustadt erhält trotz Versicherung keine Corona-Entschädigung

Frankenthal/Neustadt. Ein Gastwirt aus Neustadt erhält keine Entschädigung für die Corona-bedingten Umsatzeinbußen der vergangenen Monate, obwohl er eine Versicherung gegen infektionsbedingte Betriebsschließungen abgeschlossen hatte. Das hat die 3. Zivilkammer des Frankenthaler Landgerichts in einem aktuellen Urteil (Az: 3 O 154/20) entschieden. Ob eine Versicherung für die Folgen von Corona zahlen müsse, hänge demnach im Einzelfall vom genauen Wortlaut der Versicherungsbedingungen ab. Sofern diese Zahlungen nur dann vorsehen, wenn im Text namentlich genannte Krankheiten und Erreger ausbrechen, dann müsse das Coronavirus auch explizit genannt sein. Dies sei im vorliegenden Fall nicht zutreffend gewesen.

AdUnit urban-intext1

Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zur Entwicklung der Pandemie in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

Nichts verpassen: Verschärfter Lockdown, Impfungen, milliardenschwere Wirtschaftshilfen – alle Entwicklungen zum Coronavirus: Jetzt 30 Tage gratis E-Paper und Morgenweb lesen

Laut Mitteilung des Landgerichts hatte der Betreiber eines Restaurants und Gästehauses bereits vor einigen Jahren zum Schutz gegen infektionsbedingte Betriebsschließungen eine sogenannte Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen. Nachdem das Restaurant im vergangenen Jahr vom ersten Corona-Lockdown betroffen gewesen sei, habe er eine Summe von 37 500 Euro bei der Versicherung geltend gemacht.

Restaurants müssen seit Monaten geschlossen bleiben. © Dpa

Nur namentlich genannte Erreger

AdUnit urban-intext2

„Die auf Versicherungssachen spezialisierte Kammer hat die Klage abgewiesen und zur Begründung auf die konkrete Formulierung in den Versicherungsbedingungen abgestellt“, teilt das Gericht mit. Diesen zufolge sollte die Versicherung zwar bei behördlichen Schließungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes einspringen. Dort sei aber lediglich auf „namentlich genannte“ Krankheiten oder Erreger nach dem Infektionsschutzgesetz in der Fassung aus dem Jahr 2000 verwiesen. „Die damals noch nicht bekannte Erkrankung Covid-19 und der Erreger Sars-CoV-2 waren hierbei nicht genannt“, so die Begründung. Deshalb seien Corona-bedingte Schließungen von der Versicherung nicht gedeckt.

Die Formulierung „namentlich“ sei in diesem Zusammenhang - anders als teilweise in der juristischen Literatur - auch nicht im Sinne von „insbesondere“ zu verstehen. Vielmehr liege eine abschließende Aufzählung der Krankheiten und Erreger vor, die auch keine Ergänzung zulasse. „Dass der Gastwirt eine weitergehende Absicherung beabsichtigt hätte, ist nicht entscheidend. Denn der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus den Versicherungsbedingungen und richtet sich nicht nach Vorstellungen des Versicherungsnehmers.“

AdUnit urban-intext3

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Gastwirt habe bereits Berufung zum Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken eingelegt.