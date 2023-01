Ludwigshafen. Zusammen mit dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen hat die Polizei am Freitagabend Gaststätten in der nördlichen Innenstadt in Ludwigshafen kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, wurden hierbei insgesamt 63 Personen in mehreren Gaststätten kontrolliert. Die Polizeikräfte stellten mehrere Verstöße nach dem Ausländerrecht und der Gewerbeordnung fest.

