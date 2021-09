Gaspedal mit Bremse verwechselt - Autofahrer fährt gegen Gebäudewand

Altlußheim. Weil er das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hat, ist ein 87-Jähriger mit seinem Auto gegen die Hauswand eines Supermarkts in der Lanzstraße gefahren. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 16 Uhr ereignete, wurde keiner der beiden Fahrzeuginsassen oder Passanten verletzt, wie die Polizei mitteilt. Nach ersten Ermittlungen beschleunigte der Senior seinen Pkw unabsichtlich beim Einparken in eine Parklücke, wobei er zunächst einen Zaun durchbrach und anschließend mit der Wand kollidierte. Da alle Airbags im Ford ausgelöst wurden, wurde neben Rettungskräften auch die Freiwillige Feuerwehr Altlußheim alarmiert. Der Ford musste infolge abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann nach Polizeiangaben bislang nicht beziffert werden.

