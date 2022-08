Gasexplosion in Haus in Speyer - vier Menschen verletzt, drei schwer

Speyer. Bei einer Gasexplosion am Donnerstag im ehemaligen Stoffhaus in der Wormser Straße in Speyer sind vier Menschen verletzt worden. Ein 29-Jähriger und ein 36-Jähriger, welche sich in dem Haus aufgehalten hatten, wurden ebenso wie eine 21-jährige Passantin schwer verletzt. Eine 15-Jährige wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Die Schwerverletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagabend sagte, sei gegen 18 Uhr die Kellerdecke eines Wohnhauses eingestürzt. Die Gasleitung hätte durch die Feuerwehr abgeklemmt werden können, auch die benachbarten Häuser seien überprüft und gesichert worden. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Explosion durch Arbeiten in dem betroffenen Haus verursacht worden sein, hieß es nach Polizeiangaben.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das betroffene Haus soll in der kommenden Woche durch Brandermittler der Kriminalpolizei und einen Sachverständigen untersucht werden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.