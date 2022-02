Eberbach. Austretendes Gas hat am Freitag an einer Schule einen Feuerwehreinsätze ausgelöst. Nach Angaben der Polizei musste wegen starken Gasgeruchs am Morgen eine Schule in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) geräumt werden. Etwa 500 Schüler wurden zeitweise in einer Sporthalle untergebracht. Feuerwehr und Stadtwerke drehten die Gaszufuhr der Schule ab und lüfteten das Gebäude. Die Ursache für den Gasgeruch war zunächst unbekannt. Daher wurde die Schule vorzeitig beendet.

