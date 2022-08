Gasaustritt am Bahnhof in Bensheim legt Bahnverkehr kurzzeitig lahm

Bensheim. Am Bahnhof Bensheim-Auerbach ist am Mittwochnachmittag ein Edelgas ausgetreten, was zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des Bahnverkehrs zwischen Darmstadt und Weinheim geführt hatte. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigt, wurde am Bahnhof gegen 15.45 Uhr ein Zischen an einem dortigen Kesselwagen festgestellt. Laut Polizei handelte es sich bei dem austretenden Gas um Argon. Die Feuerwehr und die Polizei räumten den Bahnhof, der Bahnverkehr wurde unterbrochen. Der Gasaustritt wurde gestoppt, ein Überdruckventil hatte durch die Hitze Gas abgegeben. Luftmessungen der Feuerwehr ergaben jedoch, dass am Gelände keine Gefahr mehr für die Bevölkerung besteht. Nach Angaben der Polizei wurde daraufhin der Bahnhof und Bahnverkehr ab 16.47 Uhr schon wieder frei gegeben.

