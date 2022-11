Gas und Bremse verwechselt - Autofahrer fährt gegen Kirchenmauer in Worms

Worms. Ein 87-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag Gas- statt Bremspedal betätigt und ist dabei gegen die Außenmauer der Friedrichskirche in Worms gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann zuvor aus einem Parkhaus in der Wormser Innenstadt herausfahren und hierfür an der Haltelinie zur Römerstr. anhalten. Hierbei betätigt er versehentlich das Gas- statt dem Bremspedal, sodass sein Fahrzeug beschleunigte und gegen die Mauer fuhr. Bei dem Zusammenstoß wird seine 47-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am Fahrzeug und der Kirche entstand ein erheblicher Sachschaden.

