Gas und Bremse verwechselt - 85-Jährige rast in Sattelzug

Wörth. Weil er Gas und Bremse verwechselte, sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Wörth am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Der 85 Jahre alte Autofahrer war in Richtung Anschlussstelle Wörth-Dorschberg der A65 unterwegs, als vor ihm an der Einmündung ein Sattelschlepper anhalten musste, berichtet die Polizei. Er wollte rechtzeitig abbremsen, rutschte aber nach eigenen Angaben auf das Gaspedal ab und raste in das Heck des Sattelaufliegers. Der Rettungsdienst brachte den 85-Jährigen und einen weiteren Insassen leicht verletzt in eine Klinik. Der Sachschaden liegt bei rund 41.000 Euro. Der Verkehr war für knapp eineinhalb Stunden beeinträchtigt.

