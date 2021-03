Heidelberg. Ein Gartenhaus in Heidelberg-Handschuhsheim ist am frühen Samstagmorgen ausgebrannt. Personen hielten sich in der Hütte keine auf. Wie die Polizei auf Anfrage der Redaktion mitteilt, ist die Ursache für den Vollbrand noch unklar.

