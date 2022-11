„Gaffer“ verursacht Unfall auf A 5

Rhein-Neckar. Mehrere Unfälle haben in den vergangenen Tagen die Einsatzkräfte in der Region gefordert und für Behinderungen auf den Autobahnen gesorgt. Gleich zweimal gekracht hat es am Dienstag auf der A 5 bei Heidelberg, teilte die Polizei mit. Einmal habe es sich um einen „Gaffer“-Unfall gehandelt.

Gegen 12.10 Uhr prallten in Fahrtrichtung Darmstadt auf Höhe Wieblingen zwei Autos gegeneinander. Beide waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der linke Fahrstreifen wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. „Im Fortgang ereignete sich durch Gaffer ein Auffahrunfall auf der Gegenfahrbahn“, berichteten die Beamten. Daran waren insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. Während der Bergungsarbeiten kam es etwa eine Stunde lang zu Stau in beiden Richtungen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand.

Die Feuerwehr musste die Fahrbahn der A 5 reinigen. © René Priebe

Ebenfalls einigermaßen glimpflich ging ein Unfall auf der A 6 am Montag aus. Laut Polizeibericht kam es gegen 15.40 Uhr zwischen den beiden Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim in nördlicher Richtung beim Fahrstreifenwechsel zu einer Kollision zwischen einem VW und einem Jaguar. Sowohl die 61-jährige VW-Fahrerin als auch der 46 Jahre alte Lenker des Jaguar wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Beamten ein Schaden von insgesamt 20 000 Euro.

Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden und konnte erst nach gut zwei Stunden wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen. jei