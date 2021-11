Gaben für Inhaftierte

Frankenthal. Die evangelischen Gefängnisseelsorger in der Pfalz und Saarpfalz rufen zu Weihnachtsspenden für Inhaftierte auf. Weihnachten sei „die Zeit, in der das Inhaftiertsein am schwersten fällt, weil die Trennung von Familie und Freunden in diesen Tagen am schmerzlichsten bewusst wird“, sagte die Gefängnisseelsorgerin Dorothea Niederberger aus Frankenthal. Mit der Weihnachtsgabe solle bedürftigen Gefangenen eine kleine Freude bereitet werden, damit sie spürten, dass sie nicht vergessen seien.

Die evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorger kaufen mit den Weihnachtsspenden Nahrungs- und Genussmittel ein und verteilten diese an die Gefangenen. Auch werden dadurch Angebote wie Antigewalt-Trainings, Gesprächskreise, Bastelangebote, Kochkurse und Einzelhilfen für Inhaftierte und deren Angehörige finanziert. epd