Fußgängerin wird von alkoholisierten Pkw Fahrer in Sinsheim erfasst

Sinsheim. Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen in Sinsheim von einem 46-jährigen Audi Fahrer erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Pkw Fahrer gegen 7.35 Uhr die Hauptstraße und wollte in die Freitagsgasse einbiegen, als dort eine Fußgängerin diese überquerte. Der Audi Fahrer übersah die Fußgängerin und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand kein Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten einen Alkoholgeruch bei dem 46-Jährigen wahr, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ferner wurden im Fahrzeug mehrere leere Flaschen alkoholhaltiger Getränke aufgefunden. Die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des 46-Jährigen wurden vorerst sichergestellt.

Die Ermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg übernommen. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174 4111 zu melden.