Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Sinsheim schwer verletzt

Sinsheim. Am Dienstagmorgen ist eine Fußgängerin in Sinsheim durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 72-jährige Fiat-Fahrerin aus Hilsbach stadteinwärts und übersah nach ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg kurz vor 08.00 Uhr eine 30-jährige Fußgängerin, die den Zebrastreifen überqueren wollte. Die Frau wurde frontal vom dem Pkw erfasst und mehrere Meter weiter zu Boden geschleudert. Dabei erlitt die 30-Jährige mehrere Frakturen, worauf diese in eine Klinik kam. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Am Fiat entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

