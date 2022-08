Fußgängerin in Schriesheim von Straßenbahn erfasst - leicht verletzt

Schriesheim. Von einer Straßenbahn erfasst worden ist eine Fußgängerin am Donnerstagnachmittag in Schriesheim. Nach Angaben der Polizei überquerte die Frau gegen 15.45 Uhr an der Haltestelle „Schriesheim Bahnhof“ unachtsam die Fußgängerfurt und bemerkte die einfahrende Bahn nicht. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und zog sich eine blutende Wunde am Kopf zu. Polizei sowie Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Die Frau wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

