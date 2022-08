Fußgängerin in Grünstadt angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Grünstadt. Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Grünstadt eine Fußgängerin angefahren und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei überquerte die 37-Jährige gegen 16.30 Uhr die Asselheimer Straße an der, für Fußgänger grünen, Ampel auf Höhe des Petersparks. Ein bislang unbekannter Autofahrer missachtete die rote Lichtzeichenanlage für den fließenden Verkehr und rollte der 37-Jährigen über den Fuß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06359/93120 bei der Polizei zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Taschendieb in Weinheim vorläufig festgenommen Mehr erfahren Verkehr Alkohol und Unfallflucht - 45-jähriger Ludwigshafener flieht vor Polizei Mehr erfahren