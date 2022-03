Fußgänger von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Maikammer. Ein 20-jähriger Fußgänger ist im Kreis Südliche Weinstraße von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei in Edenkoben am Samstag mitteilte, war der junge Mann aus Neustadt am Freitagabend zusammen mit drei anderen zu Fuß auf einer Landstraße bei Maikammer unterwegs. Als er die Straße überqueren wollte, wurde er von dem Auto erfasst, das von einer 21-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße gelenkt wurde.

Das Unfallopfer wurde nach der Erstbehandlung vor Ort in eine Klinik nach Ludwigshafen transportiert. Die drei anderen Fußgänger wurden laut Polizei nicht von dem Auto erfasst, auch die Fahrerin blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang habe noch nicht rekonstruiert werden können, alle Beteiligten ständen unter Schock. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert.