Weinheim. In Weinheim ist am Montag ein 25-Jährige Fußgänger von einem 29-Jährigen mit einem E-Scooter angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der E-Scooter-Fahrer in der Bergstraße gegen 16:30 Uhr dem Fußgänger aus noch ungeklärten Gründen in den Rücken. Der Fußgänger stürzte dadurch und wurde leicht verletzt. Gegen den 29-Jährigen Lenker der E-Scooters wurden von der Weinheimer Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1