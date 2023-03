Fußgänger bricht 78-jährigem Autofahrer mit Faustschlag die Nase

Bad Dürkheim. Ein unbekannter Fußgänger hat einem 78 Jahre alten Autofahrer in Bad Dürkheim mit einem Faustschlag die Nase gebrochen. Der Autofahrer sei an einer Ampel stehengeblieben und habe bei Grün gerade losfahren wollen, als ihm der Fußgänger vors Auto gelaufen sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 78-Jährige ermahnte den Passanten den Angaben zufolge mit einem gestreckten Zeigefinger. Daraufhin sei der Fußgänger zum Auto gelaufen, habe die Fahrertür geöffnet und dem 78-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Senior kam nach dem Vorfall am Dienstag mit einem Nasenbruch ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den Tatverdächtigen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.