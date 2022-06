Fußgänger bei Unfall in Grünstadt schwer verletzt

Grünstadt. Ein 72-jähriger Fußgänger ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Grünstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 29-jähriger Mann aus Mainz gegen 11.25 Uhr mit einem Kastenwagen auf der Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung BAB6/ Kirchheim unterwegs. Schließlich bog er nach links auf ein Tankstellengelände ab. Dort übersah er von rechts einen Fußgänger, der wohl das Tankstellengelände überqueren wollte. Beim Zusammenstoß fiel der 72-jährige Fußgänger aus Fulda zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in die BGU Unfallklinik nach Oggersheim. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.

