Fußballer in Frankenthal von drei Unbekannten zusammengeschlagen

Frankenthal. Zwei Fußballspieler sind gegen 19.15 Uhr bei einem Hallentunier in der Straße "Am Kanal" in Frankenthal nach einer Teambesprechung von drei Unbekannten angegriffen worden. Die drei männlichen Angreifer schlugen die beiden Spieler vor ihrer Umkleide zusammen und fügten ihnen Verletzungen am Kopf zu, wie die Polizei berichtet.

Zwei unbeteiligte Personen kamen hinzu und konnten die Täter stoppen. Teilweise wurden sie dabei auch verletzt. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Der genaue Tathergang sowie das Motiv sind Teil der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer: 06233/ 3130.