Für Flüchtlinge laufen, skaten oder radeln

Speyer/Neustadt. Mit einem Spendenlauf sammelt die Seebrücke Neustadt gemeinsam mit Diakonie Pfalz und anderen Partnerorganisationen Spenden für die Seenotrettung im Mittelmeer. Denn über 1000 Menschen seien allein bis Juli 2021 beim Versuch ertrunken, über das Mittelmeer in die Europäische Union zu fliehen. Dagegen will der bundesweite Spendenlauf „Run for Rescue“ am Sonntag, 12. September – in diesem Jahr erstmals in Neustadt – ein Zeichen setzen.

Interessierte können sich von 10 bis 16 Uhr beteiligen und für die zivile Seenotrettung spenden. Veranstalter sind die Seebrücke Neustadt sowie 16 weitere Organisationen aus der Flüchtlingsarbeit, darunter das Diakonische Werk Pfalz.

Treffpunkt zum Spendenlauf in Neustadt ist um 10 Uhr auf der Festwiese am Piratenschiff. Aufgrund der Corona-Bestimmungen gibt es keinen Massenstart. Stattdessen können Menschen zwischen 10.30 und 16 Uhr ohne Anmeldung und zu jeder Zeit auf eine von zwei Strecken gehen, spazieren, laufen, rennen, Fahrrad oder Skateboard fahren sowie sich mit Inline Skates oder sogar mit einem Rollator fortbewegen. Ein Rundweg führt am Grünzug in Neustadt entlang, andererseits gibt es eine ausgewiesene Radstrecke zur Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus. Alle, die teilnehmen, erhalten ein „Run For Rescue“-Armband.

„Die Spenden können Beteiligte, Freunde oder Bekannte in bar direkt vor Ort am Aktionsstand in die Spendenbox werfen oder die Aktion über das Spendensammelportal Betterplace unterstützen. Die Einnahmen kommen der zivilen Seenotrettung zugute“, berichtet Sabine Jung, Vorstand für Soziales bei der Diakonie Pfalz. Jung wird auch T-Shirts mit Diakonie-Logo an die Beteiligten verteilen. „Ich freue mich über viele Begleiterinnen und Begleiter, die mitlaufen“, sagt Jung.

Mit fünf Euro Spende könne eine geflüchtete Person mit Essen und Trinken versorgt werden. Für 15 Euro werde eine Rettungsweste gekauft, 50 Euro ermöglichten den Kauf von 50 Rettungsdecken und für 500 Euro könne eine Rettungsinsel erworben werden, um 60 Menschen zu retten. red/sin