Fünf Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall zwischen Gerolsheim und Hessheim

Gerolsheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch sind fünf Personen verletzt worden. Eine 46 Jahre alte Autofahrerin befuhr die L520 von Hessheim kommend in Richtung Geroslheim, teilte die Polizei mit. Als sie nach links auf die K34 nach Lambsheim abbog, übersah sie, vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne, eine 23-jährige Autofahrerin. Die Ludwigshafenerin wich noch nach rechts aus, konnte aber einen Frontalzusammenstoß mit der 46-Jährigen nicht mehr verhindern. Dadurch krachte die 23-Jährige gegen ein weiteres an der Einmündung wartendes Fahrzeug, wodurch sich ihr Wagen überschlug. Neben vier Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Insgesamt fünf Fahrzeuginsassen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die L520 über zwei Stunden lang voll gesperrt.

