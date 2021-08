Fünf Verletzte bei Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der A65

Hochdorf-Assenheim/Haßloch. Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A65 zwischen Hochdorf-Assenheim und Haßloch haben sich am Freitagnachmittag fünf Personen verletzt. Drei von ihnen wurden nach Angaben der Polizei in Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall, der sich gegen 14.30 Uhr ereignet hatte, beteiligt.

Der 55 Jahre alte Unfallverursacher war mit seinem Auto am Stauende auf einen vor ihm abbremsenden Wagen eines 70-Jährigen aufgefahren. Sein Fahrzeug wurde nach dem Aufprall auf ein vorausfahrendes Wohnmobil eines 55-jährigen Fahrers sowie auf einen auf der rechten Spur stehenden Pkw eines 37-Jährigen aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 50.000 Euro Schaden.

Die drei im Unfall verwickelten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Autobahn war für die Arbeiten an der Unfallstelle zwischenzeitlich etwa eine Stunde voll gesperrt. Daraufhin blieb die rechte Fahrspur bis zur Beseitigung der Fahrzeuge noch eine weitere Stunde gesperrt.

Im Stau krachte es ein weiteres Mal, berichtete die Polizei weiter. Zwei Pkw waren beteiligt und hinterließen dabei einen Schaden von 3.000 Euro.

