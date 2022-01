Fünf Verletze nach Brand in Bürstadt - Schaden rund 100.000 Euro

Bürstadt. Bei dem Brand eines Hauses in der Vinzenzstraße in Bürstadt sind fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in der Nacht zum Dienstag, gegen 0.20 Uhr, ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Mehrere Bewohner seien demnach mittels einer Drehleiter aus dem ersten Stock des ehemaligen Hotels, das nun als Wohnhaus genutzt wird, gerettet worden. Fünf Menschen atmeten demnach Rauch ein, zwei von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr habe den Brand nach etwa zwei Stunden löschen können. Der

entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 100 000 Euro geschätzt. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist jetzt das Kommissariat 10 der Bergsträßer Kriminalpolizei betraut. (mit dpa)

