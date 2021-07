Fünf Sirenen heulen am Samstag in Oftersheim

Oftersheim. Brände, Bombenfunde, Trinkwasserverunreinigungen oder andere Gefahrenlagen – die frühzeitige Warnung und schnelle Information der Bevölkerung bei Gefahren sind wichtig. Deshalb wird die Gemeinde am Samstag um 12 Uhr die fünf Sirenen im Ort zur Probe auslösen. Das schreibt das Bauamt in einer Mitteilung. Um Bürger zu warnen, setzt das Land Baden-Württemberg aber nicht nur auf Sirenen. Das Ministerium für Inneres und Kommunen nutzt beim Krisenmanagement seit Oktober 2016 landesweit auf das Warnsystem Mowas. Über Mowas können Warnmedien angesteuert werden, beispielsweise Radio- und Fernsehstationen, Onlinemedien der Tageszeitungen oder Warn-Apps, beispielsweise die Notfall-Informations- und Nachrichten-App Nina. Mit der kostenlosen Warn-App Nina erhalten die Nutzer rund um die Uhr schnelle und gesicherte Informationen über Gefahrenlagen per Push-Benachrichtigung. Auch Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der Hochwasservorhersagezentralen können über Nina bezogen werden.

