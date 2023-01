Fünf Schafe in Sandhausen gestohlen - Zeugen gesucht

Sandhausen. Fünf Schafe sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Sandhausen, im Gewann "Im Strang" aus einem umzäunten Gelände einer Hobbyzucht gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, gab es Blutspuren am Tatort, welche darauf hinweisen, dass die Hausschafe beim Abtransport möglicherweise verletzt wurden. Die bislang unbekannten Täter müssen mit einem Transporter an die Rückseite des Geheges gefahren sein, um die Tiere abzutransportieren, so die ersten Ermittlungen der Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 06224/ 2481.