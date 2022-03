Es gibt fünf Jahre in Helga Blohms Leben, die sie zu dem Menschen gemacht haben, der sie heute ist. Fünf Jahre, in denen sie sich vollkommen frei fühlte, voller Vertrauen in das Leben. Fünf Jahre, die sie so viel gelehrt haben. Von 1988 bis 1993 arbeitete die heute 67-Jährige als Lkw-Fahrerin - als eine von wenigen Frauen in der Trucker-Szene. „Dieses Gefühl, morgens um vier Uhr über die

...