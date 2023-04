Fuchswelpen gerettet

Die Berufstierrettung Rhein-Neckar hat im pfälzischen Oberhausen (Landkreis Südliche Weinstraße) fünf in einen Kanalschacht geratene Fuchswelpen befreit. Eine Passantin hatte die Jungtiere am Sonntagnachmittag entdeckt und die Tierrettung alarmiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dieser sei es gelungen, die jungen Füchse nach mehreren Stunden zu bergen. Das Muttertier wurde den Angaben zufolge unweit des nahe gelegenen Fuchsbaus an einer Straße tot aufgefunden. lrs

