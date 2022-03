Frühlingshoch lässt die Temperaturen nochmals steigen

Südwest. Bestes Ausflugswetter steht dem Südwesten am Wochenende bevor - ehe dem Frühlingshoch die Puste ausgeht. Bis zu 21 Grad warm könnte es nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gebietsweise am Samstag und Sonntag werden. Vor allem im Rheintal sei der Maximalwert an beiden Tagen erreichbar. Aber auch in den anderen Regionen werde es viel Sonne geben. Regen ist laut DWD nicht in Sicht. Die Nächte sollen sternenklar werden. Nur im Schwarzwald könnte es etwas ungemütlicher werden: Dort rechnen die DWD-Experten mit teils stürmischen Böen am Samstag.

Über das Wochenende zieht sich das Frühlingshoch "Peter" allerdings nach Großbritannien zurück. Mitte der neuen Woche wird das Wetter den Angaben zufolge dann von einem atlantischen Tiefausläufer bestimmt. Damit werde seit langem wieder ein eher unbeständiger Wetterabschnitt eingeläutet. Allerdings war am Freitag noch unklar, wo und wie viel Regen es geben wird.

Mit dem Tiefdruckeinfluss sollen auch die Temperaturen zurückgehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) riet: "Die Winterreifen erst mal drauf lassen."