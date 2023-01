Siebeldingen. Ein 28-jähriger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens mit einem Wildschwein kollidiert. Bei dem Frontalzusammenstoß in Siebeldingen kam der Fahrer mit dem Schrecken davon, wie Polizei mitteilte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Wildschwein trottete nach dem Zusammenstoß davon. Der zuständige Jagdpächter wurde zwecks Nachschau verständigt.

