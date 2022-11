Frontalzusammenstoß in Speyer - mehrere Menschen verletzt

Speyer. Bei einem Frontalzusammenstoß in Speyer sind am Montagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine 19-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Landauer Straße nach links auf die Abfahrt zur B39 den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 49-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus.

Die 49-Jährige und ihr 58-jähriger Beifahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-Jährige und ihr 21-jähriger Beifahrer trugen lediglich leichte Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 35 000 Euro. Die Aufnahme des Verkehrsunfalls bedingte eine Teilsperrung der Fahrbahn der Landauer Straße und die Ableitung des Berufsverkehrs.