Rülzheim. Wegen eines betrunkenen Autofahrers sind am Samstag in Rülzheim zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Vermutlich weil er zu schnell fuhr, geriet der 33-Jährige beim Abbiegen von der Mittleren Ortsstraße in die Römerstraße auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei mit. Nach dem Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Autofahrerin mussten beide in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest wies bei dem 33-Jährigen einen Wert von 1,94 Promille nach.

