Frontalzusammenstoß auf der K4133 - eine Person schwer verletzt

Weinheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der K4133 sind am Donnerstagmittag zwei Personen verletzt worden, davon eine schwer. Nach Angaben der Polizei soll eine 50-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei stieß sie frontal mit einer 62-jährigen Autofahrerin zusammen, die in die Gegenrichtung unterwegs war. Die 62-Jährige wurde schwer verletzt. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Kreisstraße war bis 15.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

