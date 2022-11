Frontalzusammenstoß auf der B 45 bei Bammental

Bammental. Ein Pkw und ein Kleintransporter sind auf der B 45 bei Bammental in Höhe des sogenannten Krähbuckels in der Nacht von Donnerstag auf Freitag frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 30-jährige Pkw-Fahrer zuvor gegen 3.15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Der Aufprall war so heftig, dass der Pkw in die Böschung geschleudert wurde. Der 31-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste aufwendig freigeschnitten werden. Unter anderem mussten die Feuerwehrleute das Dach abnehmen. Der Kleintransporter-Fahrer konnte sich selbst befreien und kam ins Krankenhaus. Über das Ausmaß der Verletzungen kann bislang keine Auskunft erteilt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 30 000 Euro. Die B 45 musste zwischen dem Abzweig- Wiesental und Mauer in beide Richtungen gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde gegen 6 Uhr wieder freigegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1