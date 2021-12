Frontalzusammenstoß auf der B 271 bei Bad Dürkheim – Eine leicht verletzte Person

B 271/Bad Dürkheim. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist eine 17-Jährige am Freitagabend in Bad Dürkheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 19 Jahre alter Autofahrer gemeinsam mit einer 17 Jahre alten Beifahrerin die B 271 aus Richtung Grünstadt kommend in Fahrtrichtung Neustadt. Beim links abbiegen in die Abfahrt in Richtung Mannheimer Straße übersah der 19-Jährige ein entgegenkommendes Auto, in dem sich ebenfalls zwei Personen befanden.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei leitete gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.