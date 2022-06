Frontalzusammenstoß auf B10 bei Annweiler - ein Toter und mehrere Verletzte

Annweiler. Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B10 bei Annweiler ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr der 41-Jährige die Bundesstraße in Richtung Landau. Kurz vor der Ausfahrt Albersweiler geriet der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der 41-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens wurde ebenfalls verletzt.

In Folge des Verkehrsunfalls kollidierte der Lastwagen mit einem weiteren Fahrzeug, in dem sich fünf Personen befanden. Die Feuerwehr musste die Insassen aus dem Fahrzeug befreien. Beim 69 - jährigen Fahrer besteht laut Polizei derzeit Lebensgefahr.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die B10 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn zwischen den Ausfahrten Albersweiler und Annweiler von 19 bis 3 Uhr gesperrt.