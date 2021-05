Frontalkollision an Kreuzung auf B291/L598 - drei teils Schwerverletzte

Walldorf. Bei einem Unfall in Walldorf am Dienstagnachmittag haben sich drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Nach Angaben der Polizei kollidierten zwei Autos auf der B291, kurz vor der Kreuzung zur L 98, frontal miteinander. Einer der Fahrer war gegen 15 Uhr auf der Bundestraße in Richtung Walldorf unterwegs gewesen, als er aus bslang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte.

Die Schwerverletzten wurden nach notärztlicher Versorgung jeweils mit einem Rettungswagen in Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge wiesen einen Totalschaden auf. Die Schadenshöhe wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Während der Bergung der beteiligten Personen war die B291 zwischenzeitlich voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Noch am Nachmittag entstanden wegen der Arbeiten am Unfallort Verkehrsbehinderungen auf der B 291 als auch auf der L 598.