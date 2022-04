Frontal gegen Baum gefahren

Rhein-Neckar. Bei zwei Unfällen auf Autobahnen in der Region sind am Wochenende vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, war am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Wagen auf der A 65 in Richtung Karlsruhe unterwegs. An der Anschlussstelle Landau Süd kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte befreiten den lebensgefährlich verletzten Mann aus seinem Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme musste die Anschlussstelle für etwa vier Stunden gesperrt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt.

Etwas glimpflicher davongekommen sind drei Personen, die am Samstagvormittag um 11 Uhr bei einem Unfall auf der A 5 zwischen Anschlussstelle Kronau und Kreuz Walldorf leicht verletzt wurden. Eine 56 Jahre alte Fahrerin erkannte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt abgebremst hatten und fuhr wuchtig auf. Der vor ihr befindliche Pkw wurde auf einen weiteren Wagen aufgeschoben, alle drei Fahrerinnen und Fahrer erlitten leichte Blessuren und kamen in Krankenhäuser. Der rechte Fahrstreifen musste eine gute Stunde gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro. jei

