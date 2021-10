Frisiertes E-Bike nach kurzer Verfolgung in Dirmstein gestellt

Dirmstein. Ein 35-jähriger E-Bike Fahrer hat am späten Mittwochabend versucht, sich einer Polizeikontrolle in Dirmstein zu entziehen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann gegen 23.45 Uhr nach kurzer Verfolgung in der Bodelschwinghstraße festgenommen werden. Die Überprüfung ergab, dass das E-Bike frisiert und damit fahrerlaubnispflichtig war. Der 35-Jährige hatte über 4 Gramm Marihuana bei sich. Ein anschließender Test ergab BTM-Einwirkung von weiteren Substanzen. Da die Eigentumsverhältnisse nicht klar waren, wurde das E-Bike sichergestellt.

