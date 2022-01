Neustadt. Ein kleines im Wasser treibendes Wildschwein ist am Dienstagmorgen aus dem Speyerbach in Neustadt an der Weinstraße gerettet worden. Nach Polizeiangaben konnte der Frischling mittels Hundefanggerät eingefangen und in eine Hundetransportbox wieder in den Wald gebracht werden. Dort wurde er dann in die Freiheit entlassen.

