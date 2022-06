Friedman im Gespräch mit Faeser

Neustadt. „Die gereizte Gesellschaft – Wie viel Konfrontation hält unsere Demokratie noch aus?“: So lautet das Thema, über das Michel Friedman mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Rahmen der Gesprächsreihe „Demokratie-Forum Hambacher Schloss“ diskutiert. Wie die Stiftung Hambacher Schloss am Dienstag mitteilte, sind die Publikumsplätze vor Ort bereits ausgebucht, das Gespräch kann aber am Donnerstag, 30. Juni, ab 19 Uhr, im Livestream verfolgt werden. Zudem läuft eine Aufzeichnung der Veranstaltung am Samstag 3. Juli, um 10.15 Uhr im SWR Fernsehen. Zudem kann die Diskussion in der ARD-Mediathek geschaut werden.

Moderator Michel Friedman will dabei beleuchten, woher die Gereiztheit, die Wut in der Gesellschaft kommt. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung von Februar 2022 befinden nur 42 Prozent der Befragten, dass sie „mit der Demokratie, wie sie in Deutschland besteht, zufrieden“ seien.

Braucht es mehr Dialog?

„Die gereizte Gesellschaft“ lautet das Thema am Hambacher Schloss.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt, die Pandemie habe Risse in der Gesellschaft gezeigt, die sich in Form von Protest, Erschöpfung und Wut äußern. „Bei einer kleinen Minderheit in unserem Land hat die Verachtung von Staat und Demokratie, von freier Wissenschaft und unabhängigen Medien ein unerträgliches Maß angenommen“, so die Ministerin. Dass solchen Minderheiten Grenzen gesetzt werden, ist Nancy Faeser wichtig: „Friedlicher Protest ist legitim, aber Gewalt ist die rote Linie, bei der der Rechtsstaat durchgreifen muss.“

Moderator Michel Friedman will beim Demokratie-Forum auf dem Hambacher Schloss laut der Stiftung mit der Bundesinnenministerin analysieren, was gerade im Land passiert – über Fragen wie: Braucht es mehr Dialog, damit sich Misstrauen und Feindseligkeit nicht weiter verhärten? Und treten die, die von der Demokratie überzeugt sind, vielleicht viel zu leise auf? her