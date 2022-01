Friedlicher Protest am Montag: Demonstrationen in der Region verlaufen ohne Störungen

Rhein-Neckar. Überwiegend friedlich haben Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Politik am Montagabend in der Region protestiert. Wie die Polizei mitteilte, seien alle angemeldeten Versammlungen störungsfrei verlaufen. So gingen in Bad Dürkheim 430 Menschen auf die Straße, in Bad Bergzabern 35 sowie 90 in Kandel. Auch in Mannheim trafen sich wieder Protestierende gegen die Pandemie-Maßnahmen. Mindestens 1200 Kritikerinnen und Kritiken zogen bei der - zum ersten Mal angemeldeten - Demonstration durch die Innenstadt. Zudem versammelten sich bei angemeldeten Gegenversammlungen in Bellheim, Deidesheim, Freinsheim und Ludwigshafen insgesamt 320 Personen (50 in Bellheim, 120 Deidesheim, 100 in Freinsheim, 50 in Ludwigshafen).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daneben wurde jedoch laut der Polizei auf verschiedenen Plattformen im Internet erneut dazu aufgerufen, sich öffentlich zu treffen, um ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen zu setzen. Die Polizei, die mit rund 250 Beamten im Einsatz war, stellte mehrere Kleingruppen fest, die dem Aufruf gefolgt waren. Die Treffen waren jedoch nicht als Versammlungen bei den zuständigen Stellen angemeldet worden . Insgesamt konnten so rund 1850 Personen als sogenannte "Spaziergänger" festgestellt werden - unter anderem 350 in Landau, 200 in Bad Bergzabern, in Frankenthal 130, 150 in Neustadt, 70 in Ludwigshafen sowie 50 in Speyer. Die Mehrheit der Protestierenden habe sich an die Regeln der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung gehalten und Mindestabstände eingehalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, so die Polizei.

Von 60 Personen wurde die Identität festgestellt und es wurden 28 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, wie es weiter von den Beamten hieß. Darüber hinaus wurden in Landau gegen zwei Personen Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz (Verdacht der Leitung einer nicht angemeldeten Versammlung) eingeleitet.

Auch in Südhessen gab es Protestaktionen. So haben in Lampertheim etwa 130 Menschen gegen die regelmäßigen Aktionen von Impfskeptikern und Gegnern der Corona-Politik demonstriert. Die Menschen hatten sich – wie schon in der vergangenen Woche – rund um den Schillerplatz versammelt und eine Kette gebildet. Abermals waren auch etwa 70 Gegner der Corona-Vorgaben in Lampertheim unterwegs, wie ein Polizeisprecher mitteilte. „Die Stimmung blieb friedlich, es gab keine besonderen Vorkommnisse“, fügte der Beamte hinzu. In der Stadt fand indes die einzige Gegendemonstration zu den "Spaziergängen" statt. In anderen südhessischen Städten und Gemeinden waren lediglich Impfskeptiker unterwegs. Mit 450 Teilnehmern fand die Veranstaltung in Bensheim statt. Den Angaben der Polizei zufolge war diese Aktion nicht angemeldet. Ebenso waren in Heppenheim und in Viernheim mit jeweils 40 Teilnehmern unangemeldete Versammlungen zu beobachten, wie der Behördensprecher mitteilte. In Biblis waren demnach 40 und in Bürstadt 70 Frauen und Männer unterwegs um gegen die politischen Entscheidungen in der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Insgesamt blieb es friedlich, so die Polizei. Die einzige angemeldete Protestaktion habe in Rimbach stattgefunden, hier waren etwa 100 Personen unterwegs.