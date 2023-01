Freude über Förderung

Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Bau von 146 klimagerechten und bezahlbaren Mietwohnungen in Ludwigshafen mit einem Darlehen der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in Höhe von insgesamt rund 32 Millionen Euro sowie mit Tilgungszuschüssen von rund 16 Millionen Euro. Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen und ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer überreichten im Beisein der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck den Förderbescheid an Wolfgang van Vliet, Vorstand der GAG Ludwigshafen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Bauvorhaben im Erfurter Ring in Ludwigshafen, das sich auf zwei Wohnquartiere mit acht Mehrfamilienhäusern erstreckt, soll den Effizienzhausstandard 55 EE erreichen. Mittels stromgeführter Sole-Wasser-Wärmepumpen erfolgt die Wärmeerzeugung für die Beheizung der Wohnungen, während die Warmwasserversorgung durch Frischwasserstationen gewährleistet wird. Durch die Nutzungsweise der Frischwasserstation wird Leitungswasser nur bei Bedarf energiesparend erwärmt. Das sorgt zum einen für hygienischeres Trinkwasser und zum anderen durch die Mitnutzung der Heizungswärme für geringere Energiekosten.

20 Wohnungen werden barrierefrei gebaut, zwölf davon rollstuhlgerecht. Für die Dauer von 30 Jahren sind alle 146 Wohnungen für Haushalte mit geringen Einkommen zweckgebunden.

Hohe Nachfrage nach Wohnraum

Mehr zum Thema Sprengstoff Bombenfund in Ludwigshafen - erfolgreiche Entschärfung Mehr erfahren

„Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in unserer Stadt ist ungebrochen hoch. Die Freude ist groß, wenn wir bald 146 neue Mietverhältnisse abschließen können“, sagte van Vliet zu dem Bauvorhaben.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck begrüßte die Förderung des Landes und die Schaffung von so vielen neuen Wohnungen. „Durch den Aspekt Klimaneutralität denken wir aber auch an zukünftige Generationen und den Erhalt unseres Planeten“, erklärte Steinruck. red