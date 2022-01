Frequenz auf der Linie 711 wird ab Februar verbessert

Mannheim/Schwetzingen. Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 wurde das ÖPNV-Angebot im Linienbündel Schwetzingen-Hockenheim ausgeweitet. Ab Dienstag, 1. Februar wird der bestehende Fahrplan mit einer ergänzenden Busfahrt auf der Linie 711 angepasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischen Neckarau und Schwetzingen verkehrt dann mit Abfahrt in Neckarau am Bahnhof um 19.50 Uhr eine weitere Fahrt auf der Linie 711. Damit reagiert der Rhein-Neckar-Kreis zusammen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar und der Stadt Schwetzingen auf die Beschwerden, die in diesem Zusammenhang eingingen.

Die Anpassung der Fahrpläne ab dem 1. Februar beinhaltet, dass die Fahrt 155 um 19.03 Uhr ab Hirschacker, Marktplatz gestrichen wird. Diese verkehrt lediglich fünf Minuten vor der Fahrt 157. Dafür wird es dann um 19.50 Uhr eine Fahrt ab Neckarau, Bahnhof geben, um die aktuelle Taktlücke zwischen 18.50 Uhr und 20.55 Uhr zu schließen.