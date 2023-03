Fremder Mann filmt fünfjährien Jungen beim Urinieren in Limburgerhof

Limburgerhof. Ein Mann soll am Donnerstag, 23. März, ein fünfjähriges Kind auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Landauer Straße 8 in Limburgerhof beim Urinieren gefilmt oder fotografiert haben. Der Fremde soll gegen 14.20 Uhr aus einem Auto heraus bei geöffnetem Fenster sein Handy auf den Jungen gerichtet haben, berichtet die Polizei. Laut Zeugen sei er Beifahrer eines weißen Pritschenwagens mit leerer Ladefläche gewesen, der aus Richtung Neuhofen gekommen sei und dann auf der Jahnstraße gehalten habe. Nachdem er das Kind aufgezeichnet hatte, soll der Wagen davon gefahren sein.

Der Mann wird als jung mit Drei-Tage-Bart und mittellangen braun-schwarzen Haaren beschrieben. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat und dem Täter unter der Rufnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de abzugeben.