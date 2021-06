Freizeitbad Miramar ab Montag offen

Weinheim. Nach 232 Tagen im Lockdown öffnet am Montag das Miramar in Weinheim wieder. Die Zeit haben die Betreiber des Freizeitbads für Investitionen genutzt – so wurden die Umkleiden saniert und ein digitales System für bargeldloses Bezahlen in der Gastronomie angeschafft. Besucher müssen weiterhin einen Nachweis vorlegen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind. Physiomed Weinheim wird auf dem Parkplatz bei den Rutschen ein Testcenter einrichten. Da die Besucherzahl auf etwa 50 Prozent der Höchstauslastung begrenzt ist, zeigt ein Ampelsystem auf www.miramar-bad.de die Auslastung der Badbereiche an. „Es gibt weder Zeitkontingente, noch Vorbuchungen“, so das Miramar. pro (Bild: Philipp Reimer)

